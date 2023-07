Clamoroso Pisa, Kolarov lascia l’incarico da direttore sportivo

CalcioWeb

Colpo di scena nel campionato di Serie B, al Pisa. Lunedì è in programma la presentazione del nuovo allenatore Alberto Aquilani, ma la notizia del giorno riguarda un addio clamoroso. Secondo le ultime notizie il nuovo direttore sportivo Aleksandar Kolarov avrebbe informato il club di non avere intenzione di proseguire il rapporto.

Le motivazioni della decisione non sono state ancora comunicate e le ipotesi riguardano un aspetto professionale o personale. L’accordo con l’ex calciatore di Lazio, Roma, Manchester City e Inter risale ad appena un mese fa.

A inizio settimana era arrivato l’annuncio del Pisa che la presentazione del nuovo d.s., prevista per il 6 luglio, non si sarebbe svolta per “sopraggiunti e improcrastinabili impegni che non consentono al direttore di essere a Pisa nella giornata di giovedì”. Adesso il sorprendente divorzio.