Colpo low cost in Serie A: Pupu Gomez torna in Italia per la terza volta

CalcioWeb

Il weekend di calciomercato regala una notizia importantissima per le squadre del campionato di Serie A. La sessione estiva continua a regalare sorprese e soprattutto le big continuano a muoversi per costruire squadre in più possibile complete in attesa dell’inizio del massimo torneo italiano.

Inter e Milan sono le squadre più attive in entrata e uscita, in più sono ore caldissime per la Juventus. A tenere banco è il caso Lukaku, reduce dalla rottura con l’Inter e adesso in trattatvia con la Juventus. Giorni chiave anche per Lazio e Roma.

Il Papu Gomez verso il ritorno in Serie A

Il Papu Gomez è vicinissimo al ritorno nel campionato di Serie A per la terza volta. Il contratto dell’argentino con il Siviglia è in scadenza nel 2024 e la cessione già in questa sessione di mercato è certa ad una cifra accessibile per i club italiani. E’ vicino il passaggio alla Lazio di Maurizio Sarri, alla ricerca di nuovi esterni. Secondo voci dall’estero la trattativa è in una fase avanzata. Il classe 1988 rappresenta un vero e proprio jolly dal punto di vista tecnico per la capacità di giocare da seconda punta a trequartista ad esterno d’attacco. Il suo punto di forza è il dribbling nello spazio stretto ed è un ottimo realizzatore.

Cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal de Sarandí, si è messo in mostra ed è stato promosso in prima squadra. Il vero salto di qualità è stato al San Lorenzo, poi l’arrivo in Italia al Catania. Poi l’esperienza al Metalist e il ritorno ancora in Italia all’Atalanta. Infine il passaggio al Siviglia. Si è laureato campione del Mondo 2022 con la maglia dell’Argentina.