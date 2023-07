Come sta van der Sar? Gli aggiornamenti: “condizioni preoccupanti”

CalcioWeb

Sono ore di preoccupazione per le condizioni di Edwin van der Sar, ex portiere della Juventus colpito da malore nella giornata di ieri. L’ex estremo difensore si trovava in vacanza a Spalato. La situazione è stata considerata preoccupante. “Venerdì, Edwin van der Sar ha avuto un’emorragia intorno al cervello. Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili.

Una volta che ci saranno informazioni più concrete, seguirà un aggiornamento. Tutti all’Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando”, il primo comunicato dell’Ajax.

Oggi un nuovo bollettino: “Edwin van der Sar rimarrà per il momento in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili ma ancora preoccupanti. L’Ajax condivide queste informazioni per conto di Annemarie van der Sar, la moglie di Edwin. La famiglia Van der Sar, insieme all’Ajax, è grata e profondamente toccata dai tanti messaggi di sostegno”.