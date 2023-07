Cuadrado-Inter, lo striscione della Nord: “hai fatto di tutto per farti odiare” | VIDEO

CalcioWeb

Continua a scatenare polemiche il passaggio di Juan Cuadrado all’Inter. Il colombiano è reduce dall’esperienza con la maglia della Juventus e la decisione con i bianconeri è stata quella di non rinnovare il contratto. L’ex Fiorentina è entrato in contatto con tante squadre in Italia e all’estero, poi l’inserimento decisivo di Marotta.

Il calciatore è arrivato a Milano per le visite mediche e la firma del contratto, ma l’accoglienza dei tifosi nerazzurri è stata ‘fredda’. “Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare”, è il messaggio al colombiano attraverso uno striscione esposto dalla Curva Nord. Il chiaro riferimento è al passato in bianconero e all’episodio con Handanovic in occasione della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. A breve potrebbe anche andare in scena un confronto tra il calciatore e una delegazione del tifo nerazzurro.

“𝐅𝐢𝐧𝐨 𝐚 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐡𝐚𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐟𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐨𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞. 𝐒𝐞 𝐞̀ 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐯𝐮𝐨𝐢 𝐬𝐭𝐚 𝐚 𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐞” Lo striscione esposto dalla Curva Nord dell’Inter all’esterno del CONI, in attesa dell’arrivo di Cuadrado ⚫️🔵 pic.twitter.com/STV0PM28v3 — Sportitalia (@tvdellosport) July 19, 2023