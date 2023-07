Dramma Leiner, il difensore costretto a fermarsi per un tumore

CalcioWeb

Un’altra brutta notizia per il mondo del calcio: il difensore Stefan Lainer è costretto a fermarsi a causa di un tumore ai linfonodi. E’ un calciatore austriaco classe 1992, si tratta di un terzino destro veloce e abile in fase di assist. Cresciuto nel settore giovanile del Salisburgo, la prima vera esperienza è stata con la maglia del Grodig, in prestito. Poi le stagioni con Liefering e Ried, nel 2015 torna al Salisburgo. Nel 2019 il passaggio al Borussia M’gladbach.

Adesso dovrà affrontare una situazione delicata dal punto di vista personale: al difensore è stato diagnosticato un tumore ai linfonodi. La conferma è arrivata direttamente dal Borussia M’gladbach. con un comunicato ufficiale.

“Secondo i medici, il tumore è stato scoperto molto presto e può essere trattato molto bene con farmaci e curato. C’è un’alta probabilità che la salute possa essere completamente ripristinata e che potrà tornare a una vita normale, compresi gli sport professionistici”.

“Faremo tutto il possibile per garantire che Stevie riceva il miglior trattamento possibile. Auguriamo a lui e alla sua famiglia molta forza e ottimismo nella lotta contro questa malattia”, le parole invece del direttore sportivo della società, Roland Virkus.