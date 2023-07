Europei Under 19, la finale è Italia-Portogallo: data e orario

CalcioWeb

L’Italia vola in finale all’Europeo Under 19 ed è altissima l’attesa per la finale contro il Portogallo. Gli Azzurrini sono stati in grado di vincere contro la Spagna con il risultato di 2-3. Nel secondo tempo il match si sblocca: azione personale di Vignato e gol con gravissimo errore del portiere avversario.

La reazione della Spagna è immediata: il pareggio arriva con Barbera al 58′. Tra il 66′ e il 74′ un altro botta e risposta firmato da Pisilli e Gasiorowski. La partita sembra indirizzata verso i tempi supplementari, poi all’85’ il gol del definitivo 2-3 di Lipani.

Nell’altra semifinale grande vittoria del Portogallo contro la Norvegia con il netto risultato di 5-0 con la doppietta di Ribeiro e i gol di Gustavo Sa, Felix e Borges. L’ultimo atto è fissato per domenica 16 luglio alle ore 21:00.