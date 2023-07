Europei Under 19, delirio Italia! Vittoria da urlo contro la Spagna e finale

CalcioWeb

E’ apoteosi per l’Italia U19 agli Europei: vittoria fantastica degli Azzurrini contro la Spagna e pass per la finale contro il Portogallo. La squadra di Bollini continua a confermarsi in un grandissimo momento di forma, il gioco è molto propositivo e l’organico è formato da calciatori di altissimo livello.

La semifinale ha regalato la vittoria contro un avversario fortissimo: la Spagna. L’Italia si schiera con Esposito, Vignato e Kayode, la Spagna risponde con Barbera e Akhomach. Il primo tempo è equilibrato e si va all’intervallo a reti inviolate.

Nel secondo tempo il match si sblocca: azione personale di Vignato e gol con gravissimo errore del portiere avversario. La reazione della Spagna è immediata: il pareggio arriva con Barbera al 58′. Tra il 66′ e il 74′ un altro botta e risposta firmato da Pisilli e Gasiorowski. La partita sembra indirizzata verso i tempi supplementari, poi all’85’ il gol del definitivo 2-3 di Lipani che manda in finale gli Azzurrini.