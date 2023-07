Europei Under 19: l’Italia vola in semifinale, basta il pareggio contro la Polonia

CalcioWeb

L’Italia U19 vola con il brivido agli Europei. La squadra di Bollini, reduce dalla brutta sconfitta contro il Portogallo con il punteggio di 5-1, è riuscita a riscattarsi con una prestazione comunque dai due volti. L’ultima partita della fase a gironi ha messo di fronte gli azzurrini contro la Polonia e la sfida si è conclusa in parità.

L’Italia si schiera con il tridente formato da Vignato, Esposito e Hasa, la Polonia risponde con la coppia formata da Nsangou e Majchrzak. Gli azzurri sfiorano subito il vantaggio con Esposito, poi ci prova anche Kayode. Al 9′ a passare è la Polonia con Strzalek che sfrutta un errore della difesa azzurra.

Vignato tenta la reazione, al 35′ arriva il pareggio con Hasa che non può sbagliare. Alla fine del primo tempo il portiere Mastrantonio si riscatta. Cambi in casa Polonia, alla ricerca del gol qualificazione. Esposito si divora il vantaggio, poi gli azzurri controllano nel finale. Finisce 1-1, l’Italia chiude seconda nel girone, alle spalle del Portogallo, e vola in semifinale.