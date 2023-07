Europeo Under 19, tutto sull’Italia di Bollini: calciatori, squadre di appartenenza e formazione

CalcioWeb

E’ pronto a prendere il via l’Europeo Under 19 di Malta. L’Italia è stata inserita nel gruppo A insieme a Malta (si gioca lunedì 3 luglio alle 21), Portogallo (giovedì 6 luglio alle 18) e Polonia (domenica 9 luglio alle 18) e le tre gare si disputano a Tà Qali (National Stadium la prima e la terza; Centenarium Stadium la seconda). L’altro girone, il gruppo B, è formato da Islanda, Grecia, Norvegia e Spagna. Le prime due dei gironi si qualificano direttamente alle semifinali in programma giovedì 13 luglio; la finale si gioca domenica 16 luglio.

I 20 giocatori convocati sono tutti classe 2004 salvo Fabio Chiarodia – da poco passato dal Werder Brema al Borussia Monchengladbach -, Luca Lipani (Genoa) e Pio Esposito (Inter), tutti e tre nati nel 2005. Gli ultimi due, insieme a Niccolò Pisilli e Giacomo Faticanti della Roma, ragazzi a cui Bollini ha riconfermato la fiducia per questo torneo continentale, sono vice campioni del Mondo, categoria Under 20, poiché hanno fatto parte della recente spedizione argentina che si è conclusa al secondo posto dietro l’Uruguay.

L’elenco dei convocati

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia M.), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luca D’Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).

La formazione tipo

ITALIA (4-3-3): Mastrantonio; Kayode, L. Dellavalle, Chiarodia, Regonesi; Pisilli, Faticanti, Lipani; D’Andrea, Esposito, Hasa. Allenatore: Bollini.