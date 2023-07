Europeo Under 19, esordio vincente dell’Italia: quattro rigori (uno sbagliato) e netto 0-4

CalcioWeb

E’ iniziato anche l’Europeo Under 19. Nel primo match successo del Portogallo con il punteggio di 0-2 contro la Polonia. Esordio vincente anche per l’Italia di Bollini, in grado di imporsi contro i padroni di casa di Malta. Un po’ di sorprese per gli azzurri che si schierano con il tridente formato da Esposito, D’Andrea e Koleosho, a centrocampo Amatucci e Ndour, in difesa Missori.

Partenza fortissima degli Azzurrini e Amatucci sfiora il palo. L’Italia protesta per un mancato calcio di rigore, poi grande giocata di D’Andrea. E’ dominio azzurro, al 18′ l’arbitro fischia il calcio di rigore per l’Italia: Ndour non sbaglia. Il calciatore del Benfica sfiora la doppietta personale, al 31′ un altro rigore: si presenta Esposito e sigla il raddoppio. Terzo rigore per l’Italia, questa volta D’Andrea non è lucido.

D’Andrea si riscatta e al 47′ firma il primo gol della sua giornata. Traversa di Esposito, poi la squadra di Bollini controlla e conquista tre punti importanti per la classifica. Al 92′ il quarto rigore, Vignato sigla il definitivo 0-4. Nel prossimo match gli Azzurrini in campo contro il Portogallo.