Il figlio di Cruz sbarca in Serie A: grande occasione per Juan Manuel

Un altro figlio d’arte è pronto a sbarcare nel campionato di Serie A. Stiamo parlando di Juan Manuel Cruz, figlio dell’ex calciatore dell’Inter. Julio è stato un calciatore di altissimo livello e un protagonista anche nel massimo torneo italiano. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Banfield, River Plate, Feyenoord, Bologna, Inter e Lazio.

Juan Manuel Cruz è un calciatore argentino classe 1999 attualmente al Banfield. E’ una classica prima punta, forte fisicamente ed in grado di fare reparto da solo. Il contratto è in scadenza a dicembre ed un trasferimento è sempre più probabile. Cresciuto nel settore giovanile del Banfield, debutta in prima squadra il 1º aprile 2021 nel successo 3-2 contro il Vélez Sarsfield.

Il figlio di Cruz sbarca in Serie A

Il figlio di Cruz è destinato al definitivo salto di qualità in un club del campionato di Serie A. E’ infatti in uno stato avanzato la trattativa per il passaggio dell’argentino all’Hellas Verona, reduce dalla vittoria dello spareggio contro lo Spezia.

Il Verona ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Marco Baroni e l’intenzione della dirigenza è quella di mettere a disposizione dell’ex Lecce il giusto mix tra calciatori giovani ed esperti. Il probabile arrivo del figlio di Cruz rientra nei parametri del club.