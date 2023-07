Frattesi si complica, la Roma si consola con un grande nome

CalcioWeb

La Roma è una delle squadre più attive sul fronte calciomercato e in attesa di un attaccante continua a muoversi sul centrocampo. Dopo l’arrivo di Aouar, il club giallorosso è in contatto per regalare all’allenatore José Mourinho un altro calciatore di altissimo livello. Si complica l’arrivo di Frattesi, il calciatore del Sassuolo è nel mirino di tutte le big del campionato di Serie A e l’Inter è la squadra in pole.

I giallorossi sono pronti a consolarsi ed è stata avviata una trattativa molto importante per l’arrivo nella Capitale di Renato Sanches, centrocampista del Psg. Il portoghese è un pupillo di Tiago Pinto e Mourinho e le parti sono in contatto per chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto. Si tratta di un vecchio obiettivo delle squadre italiane.

Chi è Renato Sanches

Renato Sanches è un calciatore portoghese, centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale portoghese. E’ un centrocampista centrale in grado di giocare anche da mezzala ed esterno di centrocampo. Il suo punto di forza è la forza fisica ed è dotato di un ottimo tiro dalla distanza. E’ stato paragonato a Seedorf.

Cresciuto nelle Giovanili del Benfica, la prima vera esperienza è stata con la prima squadra dei portoghesi, dimostrandosi subito un punto di riferimento. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Bayern Monaco, Swansea e Lille. L’addio al Psg è probabile e la Roma è la squadra in pole per chiudere l’affare.