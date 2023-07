Frosinone, scelto il dopo Grosso: c’è la firma del nuovo allenatore

CalcioWeb

Il puzzle degli allenatori delle 20 squadre di Serie A sta per completarsi. In attesa dell’ufficialità di Marco Baroni al Verona, si sblocca anche l’ultimo punto interrogativo relativo alle panchine. Dopo l’addio di Fabio Grosso, il Frosinone stava vagliando diversi profili per la guida tecnica dei ciociari al ritorno in Serie A.

La scelta è ricaduta su Eusebio Di Francesco, tecnico ex Roma e Sassuolo, che ha firmato un contratto annuale con il club neopromosso.

Il comunicato del Frosinone

Il Frosinone ha annunciato l’arrivo di Di Francesco con un comunicato: “Il Frosinone Calcio comunica di aver affidato ad Eusebio Di Francesco il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Il tecnico, nativo di Pescara, ha firmato un accordo che lo legherà al Club giallazzurro fino al 30 giugno 2024 con opzione per un altro anno al raggiungimento della salvezza“.