Emozioni e lacrime al funerale: l’ultimo saluto a Vincenzo D’Amico | FOTO

Il mondo del calcio omaggia Vincenzo D’Amico, ex calciatore morto a 68 anni per una malattia. Ieri 6 ore di camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Lacrime ed emozione durante i funerali per l’ex calciatore, in particolar modo il ricordo della Lazio è stato da brividi. Presenti tanti tifosi ai funerali alla chiesa Gran Madre di Dio, nel piazzale di Ponte Milvio.

Per la Lazio presente il calciatore Danilo Cataldi e Angelo Peruzzi, ex portiere e club manager. Poi gli ex compagni e gli amici.

“Era il nostro compagno di merende prima degli allenamenti. Lo abbiamo vissuto come un fratello, ma era un fenomeno a giocare a pallone. Il più forte che ha giocato alla Lazio insieme a Bruno Giordano. Vincenzo faceva particolarmente arrabbiare mio padre, ma avevano un rapporto padre-figlio. Oggi la Lazio perde il più grande interprete calcistico, più di Giorgio, più di Pino”. Sono le dichiarazioni di Massimo Maestrelli, figlio del grande allenatore Tommaso, ai microfoni di Lazio Style Radio.