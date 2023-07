Immobile e Lukaku, super offerte dall’Arabia Saudita: la situazione

CalcioWeb

I club dell’Arabia Saudita continuano a fare la voce grossa sul fronte calciomercato. I prossimi obiettivi sono due attaccanti: Ciro Immobile e Romelu Lukaku. Il rendimento dell’ultima stagione per l’attaccante della Lazio è stato condizionato dagli infortuni e adesso sono in corso valutazioni sul futuro.

Immobile è una bandiera per Lazio e un idolo per i tifosi, ma l’addio non è da escludere. E’ infatti arrivata un’offerta importantissima dall’Arabia Saudita e sono in corso valutazioni. L’ostacolo principale è rappresentato dalle richieste della Lazio: il presidente Lotito non è intenzionato ad accontentarsi di 20 milioni di euro e chiede il doppio per la cessione a titolo definitivo. Un rilancio potrebbe cambiare le carte in tavola e il calciatore inizia a valutare seriamente l’addio.

Discorso opposto per Romelu Lukaku. L’ex United è in trattativa con la Juventus e l’atteggiamento del belga ha fatto infuriare l’Inter che ha deciso di interrompere la trattativa con il Chelsea. E’ arrivata un’offerta importantissima dall’Arabia, in grado di soddisfare le esigenze del Chelsea e dello stesso calciatore: 45 milioni ai Blues e 50 milioni al calciatore per due anni.

Il calciatore però ha deciso di mettere in secondo posto l’aspetto economico e tutti i tentativi dell’Arabia sono stati rispediti al mittente. Lukaku vuole la Juventus, o almeno rimanere in Europa in un campionato competitivo.