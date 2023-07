Inghilterra Campione d’Europa U21: la Spagna sbaglia un rigore al 98′

CalcioWeb

“It’s coming home“, ma poi a casa non torna mai. I tifosi inglesi cantano sempre questo coro quando la loro nazionale gioca un Mondiale o un Europeo nella speranza che il trofeo ritorni a casa, dove il calcio è stato inventato. E come detto, puntualmente non torna mai. Ma questa volta è successo. Trentanove anni dopo l’ultima volta l’Inghilterra vince l’Europeo U21 e lo fa battendo in finale la Spagna per 1-0.

Decisivo il gol di Curtis Jones, talentino del Liverpool, che devia la punizione di Palmer in rete allo scadere del primo tempo. Un tempo dopo, allo scadere del secondo tempo, al 98′ minuto, la Spagna può pareggiare i conti su rigore: Abel Ruiz si fa però ipnotizzare da Trafford che diventa l’eroe della finale. Per la Spagna sono lacrime amare: dopo la vittoria dell’Europei U17 e U19, sfuma la possibilità della tripletta. L’Inghilterra U21 è campione d’Europa!