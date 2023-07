Inserimenti, strappi e ‘falcate’ palla al piede: Weah si è già preso la Juventus | VIDEO

CalcioWeb

Arrivano interessanti indicazioni in casa Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è scesa in campo nella notte italiana per la sfida amichevole contro il Milan e la gara si è decisa ai calci di rigore a favore dei bianconeri. La situazione è in continua evoluzione e la ‘Vecchia Signora’ è in contatto per chiudere due innesti di un certo spessore per il tecnico bianconero: i nomi sono quelli di Kessie a centrocampo e Lukaku in attacco.

Il primo grande innesto per la stagione 2023/2024 è stato l’arrivo di Timothy Weah e l’impatto con la nuova maglia è stato di altissimo livello. Lo statunitense è stato schierato dal primo minuto nella sfida contro i rossoneri ed è considerato il titolare sulla fascia destra del centrocampo a 5. Inserimenti, strappi e ‘falcate’ palla al piede: la partita è stata da 7 in pagella e l’allenatore livornese è sempre più fiducioso in attesa dell’inizio ufficiale della stagione.

Il debutto di WEAH ⚪⚫

Inserimenti, gioco di squadra, strappi e falcate palla al piede 👏#Weah #JuveMilan #DAZN pic.twitter.com/jxQOT775oB — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 28, 2023