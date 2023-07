Inter, le cifre dell’arrivo di Cuadrado e il retroscena: “perchè ho scelto i nerazzurri”

CalcioWeb

Dopo 314 partite giocate nel corso di 8 stagioni con la Juventus, nelle quali ha collezionato 65 assist, 26 gol, vinto 5 scudetti, 2 Supercoppe italiane e 3 Coppe Italia, Juan Cuadrado è diventato un nuovo calciatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha ufficializzato l’acquisto del laterale colombiano nelle ultime ore.

Il comunicato dell’Inter

Sul sito dell’Inter è apparsa una nota nella quale si legge: “Juan Cuadrado è un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno colombiano ha sottoscritto un contratto con il Club nerazzurro fino al 30 giugno 2024”. Non vengono specificate le cifre, ma il colombiano dovrebbe percepire 2.5 milioni l’anno

Le prime parole di Cuadrado

Cuadrado, intervistato da Inter Tv, ha rilasciato le sue prime parole da nerazzurro: “sono molto contento: ringrazio Dio per questa opportunità. Per me è un onore essere qui, in una delle più grandi squadre d’Europa: sono felice. Avevo tante offerte, l’Italia però è una seconda casa per me. La mia famiglia è molto legata a questo paese, c’era la possibilità di rimanere qui con una grandissima squadra, considerando la storia di questo Club: ho scelto l’Inter perché tutti sappiamo cosa rappresenta a livello mondiale. L’importante è che io e la mia famiglia stiamo bene, abbiamo avuto la possibilità di rimanere in quella che per noi è casa: sicuramente sarà la scelta migliore. Il mio vero punto di forza? L’allegria: cerco sempre di fare ogni cosa con il sorriso sulle labbra. In campo mi piace dimostrarla, penso che sia una delle mie caratteristiche più importanti“.