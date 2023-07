Lukaku alla Juventus? L’Inter si consola con l’ex bianconero Cuadrado

CalcioWeb

Innesto di calciomercato a sorpresa in casa Inter. Il club nerazzurro è ancora scottato per la vicenda Lukaku e si è consolato con l’arrivo di un ex Juventus. La dirigenza non ha gradito l’atteggiamento del belga ed è praticamente uscita dalla corsa all’attaccante. L’ex United è in trattativa con la Juventus ed i dubbi hanno fatto infuriare Marotta e l’allenatore Inzaghi.

L’Inter si è consolato con l’arrivo di un ex Juventus. E’ stato infatti raggiunto l’accordo con Juan Cuadrado, ex calciatore bianconero e libero di trovarsi squadra dopo il mancato rinnovo del contratto. Secondo le ultime notizie è stata raggiunta l’intesa tra Cuadrado e l’Inter per un contratto annuale.

Cuadrado è un jolly dal punto di vista tattico per la capacità di giocare in tutti i ruoli della fascia destra, dalla difesa all’attacco. Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi sarà il quinto di centrocampo.