Inter, la Curva Nord contro Lukaku: “pugnali come Bruto, addio infame” | FOTO

Anche la Curva Nord dell’Inter ha deciso di uscire allo scoperto sul caso Romelu Lukaku. Il calciatore belga ha bloccato il ritorno in nerazzurro ed è in trattativa per il passaggio alla Juventus. I tifosi della Curva Nord si sono sentiti traditi per la seconda volta ed il comunicato ufficiale contro il calciatore è durissimo.

“Chi ti ha tradito tornerà a farlo. Non perché ci prova gusto, ma perché è nella sua indole. Già perché tu, Romelu, hai tradito tutti noi. Noi che ti abbiamo difeso a spada tratta durante il tuo periodo no. Noi che ti abbiamo difeso quando i tifosi della squadra che ti ha cercato ti hanno deriso (il riferimento è ai fatti di Juve-Inter di Coppa Italia, ndr).

Ora ci ripaghi con una pugnalata degna del miglior Bruto. Hai baciato quello stemma che per noi vale più della nostra vita e ora come un vile mercenario da quattro soldi ti vendi al miglior offerente. Prima di essere campioni bisogna essere uomini e tu non lo sei. Lukaku, addio infame”.