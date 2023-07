Inter Miami, Messi si presenta con una magia: Beckham in lacrime | VIDEO

CalcioWeb

Inizia con il botto l’avventura di Leo Messi con la maglia dell’Inter Miami. Il calciatore argentino non ha bisogno di presentazioni ed è un calciatore ancora in grado di fare la differenza. L’ultima stagione con la maglia del Psg non è stata entusiasmante e la decisione di non rinnovare il contratto ha scatenato motivi di discussione.

L’avventura con la maglia dell’Inter Miami è iniziata nel migliore dei modi. La ‘Pulce’ ha fatto il suo esordio contro i messicani del Cruz Azul ed è stato protagonista di una prodezza da capogiro. Messi è entrato in campo al 54′ e al 65′ è arrivato il pareggio del Cruz Azul. Al 94′ l’ex Barcellona ha siglato il gol del definitivo 2-1 con una punizione clamorosa. Tutti visibilmente emozionati sugli spalti, anche il presidente del club, David Beckham.

