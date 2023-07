L’Inter paga la clausola di Bisseck: le cifre del trasferimento

CalcioWeb

L’Inter si prepara a regalare un nuovo difensore a Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha infatti avviato le trattative con i danesi dell’Aarhus per l’acquisto del difensore tedesco classe 2000 Bisseck. “La nostra società ha avviato trattative con l’Inter in merito alla vendita dei diritti contrattuali del difensore Yann Aurel Bisseck”, ha scritto in una nota la società che milita nella massima serie danese.

“Un possibile trasferimento presuppone che il club italiano decida di utilizzare una clausola rescissoria di 52 milioni di corone danesi (pari a circa 7 milioni di euro), a cui si aggiungono costi e svalutazioni per il nostro club. Una volta definito l’esito delle negoziazioni saranno note ulteriori informazioni”, ha aggiunto poi l’Aarhus.

Chi è Yann Aurel Bisseck, nuovo difensore dell’Inter

Yann Aurel Bisseck è calciatore tedesco, di origini camerunesi, difensore dell’Aarhus. E’ un classe 2000 con ampi margini di miglioramento e l’ultima stagione è stata di ottimo livello. Si tratta di un difensore centrale in grado di giocare anche da esterno in una difesa a tre.

Forte fisicamente, può giocare con entrambi i piedi ed è considerato il nuovo Thuram. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Colonia, Holstein Kiel, Roda, Vitória Guimarães. E’ stato anche nel giro dell’Under 21 tedesca. Adesso l’arrivo in Italia in un top club come l’Inter.