Inter, scatto per l’attacco! Accordo di massima e regalo a Simone Inzaghi

CalcioWeb

Come anticipato il 17 giugno su CalcioWeb è Folarin Jerry Balogun il nome in pole per il nuovo attaccante dell’Inter. La sessione estiva del club nerazzurro è pronta a svoltare definitivamente ed è in arrivo un colpo importante per il reparto avanzato. Dopo gli arrivi di Bisseck, Frattesi e Thuram, la dirigenza nerazzurra è pronta a regalare a Simone Inzaghi un attaccante di sicuro valore.

E’ arrivato l’ok di Zhang per l’investimento da 40 milioni: è la cifra richiesta dall’Arsenal per definire la trattativa in uscita. L’Inter ha scartato la pista Alvaro Morata e per il ruolo di attaccante si preannuncia un testa a testa tra Balogun e Beto per il ruolo di centravanti. Il 22enne statunitense è il preferito anche di Inzaghi e la trattativa è entrata nel vivo.

Chi è Balogun

Folarin Jerry Balogun è un calciatore statunitense con cittadinanza inglese. E’ una prima punta, in grado di giocare anche in zona esterna. L’ultima stagione è stata al Reims, ma è di proprietà dell’Arsenal. Si tratta di un centravanti molto rapido e bravo ad attaccare la profondità.

Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia del Middlesbrough. Adesso è tornato all’Arsenal, ma solo di passaggio. L’arrivo in Italia, all’Inter, potrebbe concretizzarsi a breve. L’accordo di massima con il calciatore è stato raggiunto, da limare l’operazione tra i club.