L’Italia è campione d’Europa Under 19! Vittoria contro il Portogallo e trionfo 20 anni dopo

E’ apoteosi per l‘Italia Under 19! Gli Azzurrini si sono laureati campioni d’Europa dopo una partita di sofferenza contro il forte Portogallo, oggi in grande difficoltà a rendersi pericoloso nella metà campo avversaria. Il percorso della squadra di Bollini è stato di altissimo livello e l’allenatore è stato in grado di tirare fuori il meglio dai giovani talenti azzurri.

L’Italia si schiera con Vignato, Esposito e Kayode, il Portogallo risponde con Borges, Ribeiro e Felix. La prima occasione è per l’Italia con Esposito, poi il vantaggio degli azzurri al 19′: inserimento perfetto di Kayode e colpo di testa vincente. Il Portogallo risponde, ma Mastrantonio è attento. Doppia occasione per Hasa e si va all’intervallo sullo 0-1.

Hugo Felix non è preciso, l’Italia risponde con Vignato. Al 58′ la prima vera occasione del Portogallo con un tiro pericoloso di Gustavo Sà. Poi ci prova Fernendes, all’80’ la grande occasione per il raddoppio dell’Italia ma Vignato non è lucido. Nel finale l’Italia controlla, vince 0-1 ed è campione d’Europa! E’ la seconda volta, 20 anni dopo.