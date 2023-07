La Juve cede Szczesny: il polacco si ‘vendica’ e resta in Serie A

CalcioWeb

La notizia del giorno riguarda sicuramente il cambio di strategie in casa Juventus sul fronte portieri. I bianconeri sono molto attivi sul calciomercato e l’obiettivo della dirigenza è quello di costruire una squadra giovane e risparmiare sugli ingaggi pesanti. Il chiaro segnale è già arrivato dagli addii di Di Maria, Paredes e Cuadrado, il prossimo con la valigia in mano è il difensore Alex Sandro.

In più sono in corso valutazioni sul futuro di altri calciatori, da Chiesa a Vlahovic e Bremer. La Juventus potrebbe incassare addirittura 200 milioni di euro e poi reivestire una cifra importante per i colpi in entrata. La novità di giornata riguarda la valutazione sul portiere Szczesny, pronto ad essere sacrificato dal club bianconero.

La Juventus ha deciso di affidarsi a Perin per il ruolo di portiere titolare. L’ex Genoa si è dimostrato un portiere affidabile e quando chiamato in causa ha risposto con prestazioni e parate di altissimo livello. Il polacco non rientra più nei piani dei bianconeri e l’ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione non è più sostenibile. I bianconeri sono disposti a completare la batteria dei portieri con l’ex Emil Audero della Sampdoria. La valutazione di 8 milioni di euro e in più l’affare è favorito dall’ingaggio nettamente inferiore e in linea con i ‘paletti’ imposti dal club bianconero.

Szczesny si ‘vendica’ e rimane in Serie A

Il cambio di strategia in casa Juventus non è stato ovviamente gradito da Szczesny, da sempre attaccato ai colori bianconeri ed un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. A sorpresa il futuro del polacco potrebbe essere ancora in Serie A. Sul portiere della Juventus si è fiondato infatti l’Inter, alla ricerca di un sostituto di Onana. L’estremo difensore nerazzurro è in trattativa per il passaggio al Manchester United ed i Red Devils sono pronti al rilancio forse decisivo, vicino ai 55 milioni euro.

L’Inter continua a valutare tanti nomi per il sostituto e nelle ultime ore si è aperta la pista che porta a Szczesny. Il dirigente Marotta è bravo a fiutare questi affari e avrebbe messo sul piatto 10 milioni di euro. Adesso tutto è nelle mani del polacco, pronto a ‘tradire’ la squadra bianconera.