Juventus-Barcellona rinviata, ma l’affare di calciomercato entra nel vivo

E’ stata rinviata l’amichevole tra Juventus e Barcellona in programma stanotte alle 4.30 orario italiano al Levi’s Stadium di Santa Clara, California e valevole per il Soccer Champions Tour. Il motivo riguarda le defezioni in casa blaugrana a causa di un virus gastrointestinale che ha colpito diversi giocatori della rosa dei catalani.

“FC Barcelona informa che la partita contro la Juventus FC, in programma oggi 22 luglio alle 19:30 al Levi’s Stadium, nell’ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata. Una parte significativa della rosa blaugrana ha una gastroenterite virale”.

L’affare di calciomercato

E’ destinato a sbloccarsi, invece, un affare sul fronte del calciomercato. La Juventus continua a spingere per il centrocampista Kessie, individuato dall’allenatore Allegri come il rinforzo ideale per il centrocampo da affiancare a Rabiot.

Nella stessa trattativa potrebbe rientrare anche Federico Chiesa, obiettivo dichiarato del club spagnolo. Le parti sono in contatto per definire le valutazioni economiche, soprattutto sulla parte cash da corrispondere al club bianconero.