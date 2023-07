Juventus, Bonucci fuori rosa: conferma sulla destinazione in Serie A

CalcioWeb

La decisione è definitiva: Leonardo Bonucci non rientra più nei piani della Juventus ed è fuori rosa. Il difensore lunedì si presenterà alla Continassa ma non si allenerà con il gruppo non prenderà parte alla tournée negli Stati Uniti. La comunicazione ufficiale è arrivata nella giornata di oggi in un incontro con la dirigenza bianconera. Il calciatore non fa parte del progetto e ha preso atto della decisione della Juventus.

Bonucci è legato da un altro anno di contratto con i bianconeri e sono in corso valutazioni sul futuro. L’obiettivo del 36enne è quello di continuare in un’altra squadra del campionato di Serie A per mettersi in mostra in vista del prossimo Europeo e trova sempre più conferma l’indiscrezione di CalcioWeb pubblicata il 20 giugno: è la Lazio la squadra interessata ad assicurarsi le prestazioni di Leonardo Bonucci.

La richiesta è partita dall’allenatore Maurizio Sarri, suo ex allenatore ai tempi della Juventus. I bianconeri sono disponibili a rescindere il contratto, la Lazio e Bonucci sono in contatto per valutare la proposta economica.