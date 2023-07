Juventus, tutti pazzi di De Winter: affare in Serie A in fase avanzata

CalcioWeb

Si muovono anche le medie e le piccole squadre sul fronte del calciomercato in Serie A. Un calciatore destinato a cambiare maglia in questa sessione di mercato è Koni De Winter, difensore belga della Juventus. E’ considerato un grandissimo talento in prospettiva ed è un classe 2002 con ampi margini di miglioramento.

Si tratta di un difensore veloce, forte fisicamente e abile nell’impostazione del gioco. E’ un difensore centrale con possibilità di giocare anche nel ruolo di terzino destro. Nel corso della carriera ha indossato le maglie della Juventus Under 23 e dell’Empoli.

De Winter pronto per una nuova esperienza

Koni De Winter è chiamato a maturare nuova esperienza con l’intenzione di giocare con continuità. Sono in corso tante trattative con club del massimo campionato italiano, dal Genoa al Frosinone. La netta favorita ad assicurarsi le prestazioni del calciatore è però l’Udinese.

I rapporti tra i due club bianconeri sono ottimi e la trattativa è pronta a decollare. I primi approci sono stati ottimi e le parti hanno deciso di riaggiornarsi con l’intenzione di chiudere la trattativa in prestito.