Juventus, Giuntoli è a Torino: la prima mossa sul calciomercato

Inizia un nuovo progetto in casa Juventus: Cristiano Giuntoli è arrivato a Torino. Il nuovo dirigente bianconero ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo bianconero. L’ex Napoli ha visitato la Continassa e le strutture del club. Per l’annuncio ufficiale però bisognerà ancora aspettare: non sono previste comunicazioni nella giornata di oggi.

La prima mossa sul fronte calciomercato è interessante. In attesa di definire le operazioni in uscita, Giuntoli è in contatto per piazzare il colpo Rodri Sanchez del Betis. Nel contratto del calciatore è prevista una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma il club bianconero spera in uno sconto.

Chi è Rodri Sanchez

Rodri Sanchez è un calciatore spagnolo classe 2000. E’ trequartista, in grado di giocare anche in posizione esterna e da seconda punta. Si tratta di in calciatore con una buona visione di gioco e con un ottimo tiro dalla distanza.

Cresciuto nelle giovanili di Real, Atletico Madrid, Espanyol, Barcellona e Deportivo La Coruña, la prima vera esperienza è stata proprio con la maglia del Betis. Si dimostra subito un punto di riferimento per la squadra, tanto da attirare le attenzioni dei principali club in Europa.