Juventus, Milinkovic-Savic si complica: offerta shock, così salta tutto

Momento di calciomercato piuttosto complicato per la Juventus. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Weah dal Lille, i bianconeri sono alle prese con diversi esuberi da piazzare e con le situazioni di diversi top player in via di definizione. Un’attesa che rischia di costare caro, in particolar modo se i competitor sono letteralmente fuori portata.

Rischia di divenirne un esempio lampante il caso Milinkovic-Savic. I bianconeri sembravano aver convinto la Lazio inserendo Rovella più cash nella trattativa per il serbo, ma un’offerta dall’Arabia Saudita rischia di far saltare tutto.

L’inserimento dell’Al-Hilal

Secondo quanto riferito da “La Repubblica”, l’Al-Hilal avrebbe presentato una delle classiche proposte “impossibili da rifiutare” che tanto hanno caratterizzato il mercato estivo di queste ultime settimane. Si parla di 40 milioni cash alla Lazio e 20 milioni l’anno al calciatore. Neanche a dirlo, una proposta che avrebbe incontrato il gradimento tanto di Lotito quanto di Milinkovic-Savic. La Juventus proverà un ultimo tentativo prima di darsi per vinta?