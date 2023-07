Juventus, offerta shock per Pogba dall’Arabia: rilancio a cifre insostenibili

CalcioWeb

L’Arabia Saudita ha individuato nel campionato di Serie A un market interessante nel quale far spesa, a suon di milioni, per portare giocatori di livello nel massimo campionato arabo. L’ultimo nome sulla lista dei club arabi è quello di Paul Pogba, centrocampista della Juventus al quale sono stati offerti 100 milioni per un contratto della durata di tre anni.

La visita di Pogba

Nei giorni scorsi Pogba si è recato in Arabia Saudita per visitare le strutture di allenamento di due squadre, l’Al-Ittihad, la squadra che ha fatto l’offerta al francese, e l’Al-Ahli, la squadra che aveva corteggiato con insistenza Massimiliano Allegri. Di ritorno a Torino, il francese ha optato per rifiutare la proposta pervenutagli.

Il rilancio

Incassato il no, dall’Arabia Saudita non si sono dati per vinti. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, l’Al-Ittihad avrebbe proposto un rilancio a dir poco clamoroso: un’offerta da 150 milioni per 3 anni, praticamente 50 milioni l’anno. Il tutto per un calciatore dal talento indiscutibile, ma che lo scorso anno ha giocato 161 minuti spalmati in 10 presenze complessive. Ma agli Arabi non interessa. Quel che conta è avere un calciatore famoso in più, un’altra figurina nell’album dorato che renderà popolare la Saudi League.