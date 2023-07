Juventus, sirene dall’Arabia Saudita per un big: offerta da 100 milioni

CalcioWeb

Dopo l’acquisto di Marcelo Brozovic, trasferitosi dall’Inter all’Al-Nassr a suon di milioni, la Serie A potrebbe perdere un altro pezzo pregiato nel reparto dei centrocampisti, questa volta di marca bianconera. Gli arabi, che dalla Premier League hanno depredato anche il Milan sottraendogli Sandro Tonali, questa volta hanno deciso di pescare in casa Juventus mettendo gli occhi su Paul Pogba.

L’offerta clamorosa

Gli arabi hanno un modo piuttosto convincente di portare avanti le cose: selezionano un obiettivo, lo ricoprono d’oro, attendono il sì. A Paul Pogba sarebbe stata fatta una proposta da 100 milioni di euro in tre anni, una cifra totalmente fuori portata per la Juventus e qualsiasi altro club italiano, ma che oggi nessun club Europeo pagherebbe per un calciatore che la scorsa stagione ha giocato poco a causa dei continui infortuni.

La proposta è arrivata dall’Al-Ittihad che vanta tra le sue file Benzema e Kantè. Pogba ha trascorso il weekend a in Arabia Saudita e, secondo “Sky Sport”, ha visitato le strutture della squadra araba per poi fare ritorno nella mattinata odierna a Torino. Chissà che l’interesse della Juventus per Milinkovic-Savic non presupponga un addio del ‘Polpo’ verso il paradiso dorato dell’Arabia Saudita.