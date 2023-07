CalcioWeb

Tre cessioni eccellenti e sei colpi in entrata sul mercato, più la conferma di Rabiot. E’ pronta a scatenarsi la nuova Juventus di Cristiano Giuntoli e per le rivali si preannuncia una stagione di sofferenza. Il percorso dei bianconeri è stato da dimenticare in Serie A, Champions, Europa League e Coppa Italia e la svolta dentro e fuori dal campo è stata inevitabile. I guai fuori dal campo hanno condizionato il rendimento della squadra, ormai è tutto alle spalle e la prossima stagione si preannuncia ricca di soddisfazioni.

La decisione di Massimiliano Allegri è stata molto coraggiosa, il livornese è pronto a rimettersi in gioco e i continui rifiuti ai milioni dell’Arabia Saudita rappresentano un chiaro segnale di rivincita. Le critiche nei confronti del tecnico sono state furiose e in parte giustificate, il prossimo passo dovrà essere quello di riallacciare i rapporti con il pubblico bianconero ma soprattutto riportare la squadra a lottare per lo scudetto. L’esclusione dalla Conference League potrebbe permettere alla squadra di concentrare tutte le energie sul campionato.

La nuova Juventus, Giuntoli scatenato

La Juventus ha già salutato calciatori del calibro di Di Maria, Cuadrado e Paredes ed è pronta a ‘silurare’ anche due difensori che non rientrano più nei piani: Bonucci e Alex Sandro. L’ultimo summit con Massimiliano Allegri è stato decisivo per definire le strategie in uscita: Chiesa, Vlahovic e Bremer sono con la valigia in mano per un totale di circa 200 milioni da investire in entrata.

Federico Chiesa è nel mirino di club di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. La valutazione è di 60 milioni di euro. Più vicino all’addio anche Dusan Vlahovic, in trattativa con il Chelsea e con altri club di fascia altissima. Il prezzo della Juventus è di 70 milioni di euro. I bianconeri sono pronti a sacrificare anche il difensore Bremer con il Tottenham pronto a mettere sul piatto addirittura 70 milioni di euro. Dubbi anche sulla conferma di Pogba, reduce da tantissimi infortuni e mai a disposizione di Allegri.

E in entrata? Cristiano Giuntoli è chiamato a scatenarsi con colpi da novanta. In difesa è stato già individuato il sostituto di Bremer: si tratta di Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. Sulla fascia destra Allegri ha deciso di puntare su Timothy Weah, primo grande innesto dei bianconeri per 12 milioni di euro. La base di partenza della Juventus sarà il 3-5-2 dopo la conferma di Rabiot. I bianconeri sono pronti a tutto per affidare il centrocampo a Milinkovic-Savic, in uscita dalla Lazio. La valutazione è di 40 milioni di euro e potrebbe essere ‘ammorbidita’ dall’inserimento di Rovella come contropartita.

La pazza idea di Allegri è quella di schierare Nicolò Zaniolo nel ruolo di mezzala e mettere in evidenza le qualità di inserimento dell’ex Roma. Il calciatore del Galatasaray ha confermato l’intenzione di tornare in Italia e la trattativa con i bianconeri è in fase avanzata. Sulla sinistra confermato Kostic. Il sostituto di Vlahovic è stato individuato in Rasmus Hojlund, attaccante dell’Atalanta e vera rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A. E’ un pupillo di Giuntoli, pronto a strapparlo ai nerazzurri per 50 milioni di euro.

Infine il nome a sorpresa per la ‘spalla’ del danese. E’ Domenico Berardi la richiesta di Massimiliano Allegri. Il 28enne è pronto al definitivo salto di qualità dopo il rendimento strepitoso al Sassuolo, anche dal punto di vista realizzativo. La Juventus fa sul serio e la rivoluzione è sempre più in atto.