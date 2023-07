Juventus, i tifosi contro Lukaku: “non lo vogliamo” | VIDEO

CalcioWeb

Continuano le visite mediche in casa Juventus. Inizia il nuovo percorso per il club bianconero con il chiaro obiettivo di riscattare l’ultima deludente stagione tra campionato ed Europa. Sono in corso valutazioni importanti sul fronte del calciomercato e le prime mosse sono state sorprendenti.

In entrata è arrivato Weah, in uscita si sono registrati gli addii di calciatori importanti come Di Maria, Paredes e Cuadrado e altri sono con la valigia in mano come Alex Sandro, Bonucci e con ogni probabilità anche Vlahovic e Chiesa. Il tecnico Massimiliano Allegri ha chiesto l’arrivo di due calciatori di spessore ed i nomi sono quelli di Kessie a centrocampo e Lukaku in attacco.

I cori contro Lukaku

Lukaku è in trattativa per diventare il nuovo attaccante della Juventus. L’esultanza polemica sotto la curva durante la partita di Coppa Italia non è stata dimenticata dai tifosi bianconeri: “noi Lukaku non lo vogliamo”, è stato il coro dei tifosi presenti all’esterno del J-Medical.

NOI LUKAKU NON LO VOGLIAMO pic.twitter.com/ytMjHvl9FZ — Giorgia🕷️ (@GiorgiaJG) July 17, 2023