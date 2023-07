Juventus, ufficiale l’arrivo di Weah: cifre e dettagli dell’affare

CalcioWeb

La Juventus ha piazzato il primo grande colpo della sessione estiva: è ufficiale l’arrivo di Timothy Weah, a titolo definitivo dal Lille. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Lille Olympique Sporting Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Timothy Weah a fronte di un corrispettivo di € 10,3 milioni, pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori fino ad un massimo di € 1,0 milione.

Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 2,1 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2028″.

Chi è Weah

Nato negli Stati Uniti – a New York City – il 22 febbraio del 2000, approda per la prima volta in carriera in Italia, ma non sarà il primo Weah a giocare nel nostro Paese. Figlio d’arte, il papà di Timothy è George, attuale Presidente della Liberia e grande ex attaccante, tra le altre, di Milan – dove ha militato nella seconda metà degli anni ’90 – e prima ancora di PSG e Monaco.

Tornando a Timothy, il suo primo contatto con il pallone avviene nello Stato di New York, prima di salutare gli USA e approdare in Europa poco più che quindicenne nelle Giovanili del PSG nell’estate del 2015. Nel club parigino esordisce in Prima Squadra nel marzo del 2018 e in quello stesso anno vince – proprio con la squadra all’epoca allenata da Unai Emery – il primo titolo della sua ancora giovanissima carriera: il campionato francese. Il primo trofeo non si scorda mai e da quella stagione – la 2017/2018 – in avanti per Weah vincere diventa una piacevolissima abitudine.

Dal suo primo trionfo con il PSG, infatti, l’esterno statunitense, poi, vince altri otto titoli. Nell’annata successiva gioca fino a inizio gennaio nel club della capitale francese e poi approda in prestito al Celtic Glasgow. Al termine di quella stagione Timothy aggiunge, di fatto, quattro trofei alla sua personale bacheca: due con il PSG – Ligue 1 e Supercoppa francese – e due con gli scozzesi, campionato e coppa nazionale. La stagione 2019/2020 è nuovamente vincente per lui, ma come quella appena conclusa – la 2022/2023 – lo è grazie alla Nazionale statunitense con la quale vince la Nations League della Confederazione dei Paesi del Nord e del Centro America. L’ultimo trionfo, in ordine temporale, in Nations League arriva il 19 giugno 2023 in finale contro il Canada. Tra questi due successi si toglie altre due grandi soddisfazioni con il LOSC Lille – squadra nella quale approda nel 2019 dopo l’esperienza al PSG – vincendo il campionato francese nella stagione 2020/2021 e l’anno successivo la Supercoppa francese.

Sei anni consecutivi ricchi di vittorie. Sei anni di enorme crescita che hanno trasformato Timothy in un giocatore estremamente duttile, in grado di ricoprire ruoli sia difensivi che offensivi diventando, così, un esterno a tutta fascia.

