Juventus, Weah si presenta e svela un obiettivo importante in attacco

CalcioWeb

Giornata di presentazione in casa Juventus. E’ iniziata la nuova avventura in bianconero di Timothy Weah, nuovo esterno bianconero e chiamato ad una stagione da protagonista. “Sono molto felice di essere qui, è una benedizione per me e per la mia famiglia. Sono onorato di essere bianconero e di essere allenato da un grande allenatore come Allegri. La scorsa stagione ho cominciato a giocare laterale basso e mi trovo sempre più a mio agio. La Serie A è uno dei campionati più belli del mondo”, le prime parole del calciatore.

“Qui ho trovato tanti campioni, è una grande sfida. Devo lavorare e ascoltare l’allenatore per spingermi oltre i miei limiti. La maglia 22? E’ il giorno del mio compleanno e il primo numero che mi ha dato mia mamma quando ho iniziato a giocare”.

Poi svela un importante obiettivo per l’attacco: “Jonathan David è un mio amico, mi ha fatto delle domande sulla Juventus e gli ho detto che se dovesse venire qui dovrà essere pronto a lavorare molto”.

Il canadese gioca nel Lille ed è un nome valutato dai bianconeri come possibile sostituto di Vlahovic. La valutazione è però alta, circa 60 milioni di euro.