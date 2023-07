Kim-Bayern Monaco, c’è la firma: il messaggio d’addio al Napoli | VIDEO

CalcioWeb

Kim è un nuovo calciatore del Bayern Monaco, l’ex Napoli ha firmato per 5 anni e si prepara per la nuova esperienza in Germania. Il sudcoreano lascia Napoli e l’Italia dopo appena una stagione in cui ha conquistato lo scudetto da principale leader difensivo. Nelle casse del club azzurro sono finiti circa 60 milioni di euro.

La conferma dell’affare è arrivato dal diretto interessato, attraverso un messaggio pubblico sul profilo Instagram. “Ciao, sono Minjae Kim. Mando questo messaggio a tutti i tifosi del Napoli che mi hanno dimostrato amore e sostegno. Grazie a te lo SCUDETTO è stato possibile 33 anni dopo Maradona. Al mio amato Napoli, a Mister Spalletti, ai miei compagni di squadra, e soprattutto ai tifosi del Napoli, vorrei esprimere la mia gratitudine. Non importa dove sarò o dove andrò, ricorderò il Napoli e tiferò per voi. Grazie.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @kiminjae3