L-Gante e Wanda Nara, dissing rap a Icardi: “cornuto a Istanbul”

Triangolo tutto argentino sulle prime pagine del gossip. Wanda Nara e Mauro Icardi nuovamente sotto i riflettori dopo i recenti rumor sulla malattia della showgirl. Questa volta però, la notizia è di tutt’altro tenore. Ritorna a far parlare di sè il rapper L-Gante, in qualità di possibile terzo incomodo nella coppia.

Diversi fan hanno colto un particolare riferimento nell’ultima canzone del cantante che in un frase dice: “andiamo sempre a tutto gas e l’altro cornuto nega tutto a Istanbul“. Il “cornuto” in questione, secondo i social, sarebbe proprio Mauro Icardi, calciatore del Galatasaray, squadra di Istanbul. La frase lascerebbe intendere una presunta relazione fra il rapper e la showgirl argentina. In passato, L-Gante e Wanda Nara avevano postato una foto mentre erano a letto insieme, uno scatto relativo a un videoclip del rapper sul quale erano nate diverse voci piccanti.