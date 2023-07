Lazio scatenata, tre volti nuovi per Sarri: come cambia l’11 | FOTO

CalcioWeb

La cessione di Milinkovic-Savic cambia completamente il calciomercato della Lazio. Nella notte è stata definita la trattativa per il passaggio del serbo in Arabia Saudita, all’Al Hilal. Nelle casse del club biancoceleste 40 milioni di euro e al calciatore un triennale da 20 milioni di euro a stagione. L’operazione è stata un capolavoro per la Lazio dal punto di vista economico per un calciatore in scadenza di contratto tra un anno.

Il presidente Lotito è pronto a scatenarsi in entrata e sono in stato avanzato tre trattative, due per il centrocampo e una in difesa. La squadra di Sarri è reduce dal secondo posto in classifica, sarà molto difficile confermarsi ma il tecnico ex Juventus è molto ambizioso e l’intenzione è quella di alzare l’asticella.

Come cambia l’11 della Lazio dopo l’addio di Milinkovic-Savic

Il punto di partenza della nuova Lazio sarà ovviamente il 4-3-3. In porta confermatissimo Provedel, autore di una stagione di altissimo livello. In difesa tre conferme e un volto nuovo. Sulla destra spazio a Marusic, la coppia di centrali sarà formata da Romagnoli e Casale. Sulla sinistra è ai dettagli l’arrivo di Milos Kerkez dell’Az, nelle casse del club olandese circa 12 milioni di euro. Si tratta di un calciatore in grado di disimpegnarsi bene in entrambe le fase del gioco ed è molto bravo anche in fase di spinta. L’alternativa di lusso è rappresentata da Hysaj.

Cambia tutto a centrocampo. La Lazio dovrà rinunciare alla fisicità di Milinkovic-Savic, ma ha deciso di compensare con la qualità. La certezza è Luis Alberto, poi due trattative molto avanzate. Il pupillo di Sarri è Zielinski del Napoli, la richiesta è di 25 milioni e l’offerta di 20. Molto vicino anche Torreira del Galatasaray, ballano meno di 5 milioni tra domanda e offerta.

In attacco confermato il super tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. La Lazio è alla ricerca del vice-Immobile e la dirigenza valuta con attenzione i possibili affari. Si è un po’ raffreddata la pista che porta al brasiliano Marcos Leonardo, il nome in pole è quello di Valentín Castellanos, rientrato al New York City dopo il prestito al Girona.