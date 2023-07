Lazio, sostituto Milinkovic-Savic: doppio innesto per Sarri

CalcioWeb

Sono ore caldissime in casa Lazio, chiamata a definire la cessione di Milinkovic-Savic. Il serbo è ormai ad un passo dal trasferimento in Arabia Saudita e tutti gli accordi sono stati raggiunti. Nelle casse del club biancoceleste circa 40 milioni di euro e al calciatore un triennale da 25 milioni a stagione. Le parti sono in contatto per definire i dettagli.

Il presidente Lotito è riuscito ad incassare il massimo da un calciatore in scadenza di contratto nel 2024. I dirigenti biancocelesti iniziano a muoversi per il centrocampo e gli innesti dovrebbero essere due.

Lazio, i quattro nomi per il centrocampo

La Lazio è pronta a definire due movimenti per il centrocampo di Maurizio Sarri. Il preferito del tecnico ex Juventus è Zielinski, in uscita dal Napoli. Il polacco non ha certo bisogno di presentazioni ed è uno dei migliori nel suo ruolo. L’altra soluzione porta a Lewis Ferguson, vera rivelazione del Bologna di Thiago Motta.

Le alternative portano a due piste dall’estero. Stuzzica il nome di Gedson Fernandes, calciatore portoghese del Besiktas. E’ un centrocampista centrale con qualità offensive e con possibilità di giocare anche in posizione esterna. Il secondo nome è quello di Joey Veerman del Psv. Si tratta di un mediano con maggiori qualità difensive e dotato di una buona forza fisica.