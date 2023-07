Perché Lukaku è l’attaccante perfetto per la Juventus di Allegri

CalcioWeb

La trattativa tra Romelu Lukaku e la Juventus entra nel vivo. E’ sempre più vicino a concretizzarsi l’alto tradimento dell’attaccante belga all’Inter e l’incontro decisivo con i bianconeri è previsto a stretto giro di posta. L’ultima stagione della squadra di Massimiliano Allegri non è stata di certo positiva e l’intenzione è quella di riscattarsi soprattutto in campionato.

La Juventus potrà concentrarsi solo sulla Serie A, considerando anche la probabile esclusione dalla Conference League, ed è un aspetto da non sottovalutare. La dirigenza biancoconera ha già chiuso la trattativa per l’arrivo di Weah ed è in contatto per definire le operazioni in uscita. Giuntoli ha fornito indicazioni e non ha chiuso all’arrivo di Lukaku. Tutto può sbloccarsi dopo il passaggio di Dusan Vlahovic al Psg per una cifra di circa 70 milioni di euro. Nelle ultime ore è andata in scena una contestazione dei tifosi della Juventus: “noi Lukaku non lo vogliamo”, il coro dei bianconeri. Una follia.

Perché Lukaku è l’attaccante giusto per la Juventus di Allegri

L’ASPETTO ECONOMICO – La Juventus non si trova nella migliore condizione dal punto di vista economico ed i sacrifici di Vlahovic e Chiesa sembrano inevitabili. I bianconeri non hanno messo in conto spese folli in entrata, ma il tecnico Allegri continua a spingere per una squadra comunque competitiva. Il valore degli attaccanti è aumentato tantissimo nelle ultime stagioni, complice anche le disponibilità economiche quasi illimitate prima della Premier League e adesso dall’Arabia. La valutazione economica di Lukaku è molto bassa: è crollata a 40 milioni di euro ed i 115 milioni investiti dal Chelsea appena due anni fa sono già un lontano ricordo. L’ASPETTO TATTICO – Il tecnico Allegri ha deciso di puntare sul 3-5-2 e il modulo è in grado di esaltare le caratteristiche di Lukaku. La Juventus avrà bisogno anche dell’arrivo di una seconda punta e l’idea è quella di sfruttare la velocità e la corsa di due esterni come Kostic e Weah. Il belga è l’attaccante ideale per concretizzare in rete il lavoro degli esterni. In più è un calciatore in grado di garantire sacrificio per la squadra anche in fase di non possesso e in quella di ripartenza ed è il classico attaccante in grado di esaltarsi con Allegri. LA VOGLIA DI RIVALSA – L’ultima stagione di Romelu Lukaku all’Inter non è stata positiva, in più è andata in scena la rottura con i tifosi dell’Inter ed i primi cori di contestazione dei supporter bianconeri. Il belga si è sempre esaltato nei momenti di difficoltà e la prossima missione è quella di far ricredere i tifosi della Juventus, ovviamente a suon di gol. ‘USATO’ SICURO – La Juventus ha deciso di affidarsi al giovane Dusan Vlahovic per iniziare un progetto in prospettiva. L”esperimento’ non è però andato bene e la strategia sembra essere già cambiata. Il club bianconero non può permettersi un’altra stagione di ‘transizione’ e ha deciso di puntare sull’usato sicuro. La trattativa per Lukaku rappresenta un chiaro indizio, così come le conferme di Rabiot e Milik e la trattativa con l’ex Milan Kessie.