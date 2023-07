Lukaku tra Inter e Juventus? C’è chi non gradisce: ecco l’assist che sblocca la trattativa

CalcioWeb

Come una serie tv fatta di più stagioni, sembra tutto pronto per “Romelu Lukaku all’Inter season 3“. Il calciatore belga, dopo un anno di prestito sotto la Madonnina, è tornato nuovamente al Chelsea. L’Inter si è tutelata con Thuram, vista la contemporanea partenza di Dzeko, ma farà di tutto per riportare a casa Lukaku, autentico fattore nel finale di stagione seppur dopo un inizio deludente.

Il Chelsea però fa muro. Questa volta vuole cedere il calciatore e vuole guadagnare. E per farlo i londinesi sono disposti ad ascoltare anche altre proposte come quelle delle rivali dell’Inter. In passato si è fatto il nome del Milan, mai confermato, adesso è spuntata la Juventus.

La Juventus non gradisce

Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, la Juventus non avrebbe gradito l’accostamento al nome di Romelu Lukaku. La strategia del Chelsea sarebbe quella di agitare le acque tirando in mezzo anche i bianconeri per spingere l’Inter ad alzare l’offerta.

Visti i trascorsi polemici fra esultanze provocatorie e accuse di razzismo, sarebbe difficile vedere ‘Big Rom’ in bianconero. Anche per questo motivo la Juventus si sarebbe chiamata fuori.

Tutto per l’Inter

Lukaku non ha mai fatto mistero di volere solo e soltanto l’Inter. Il bomber belga ha fatto sapere di essere pronto a ridursi anche l’ingaggio per tornare in nerazzurro. Potrebbe essere l’assist decisivo per sbloccare la trattativa.

Il nodo resta sempre legato alla formula e al prezzo del cartellino. L’Inter vorrebbe un prestito oneroso di 5 milioni con obbligo a 30. Il Chelsea vorrebbe 40 milioni fissi senza variabili, oltre ai 5 del prestito. Chissà che con il risparmio sull’ingaggio l’Inter possa aumentare la propria proposta riducendo sensibilmente la forbice fra domanda e offerta e chiudere dunque l’affare.