Manolo Portanova trova una nuova squadra, ma scoppia la protesta dei tifosi

Manolo Portanova era considerato un calciatore di grande talento, poi la carriera è stata condizionata da problemi fuori dal campo. Adesso si prepara per una nuova avventura: “AC Reggiana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dal Genoa FC del calciatore Manolo Portanova per la stagione 2023 – 2024”.

Il calciatore classe 2000 ha raggiunto i nuovi compagni in ritiro, ma l’acquisto dell’ex Juventus ha scatenato una vera e propria bufera. Portanova, infatti, è stato condannato a 6 anni in primo grado per violenza sessuale di gruppo, per un episodio avvenuto in un appartamento a Siena nella notte tra il 30 e 31 maggio 2021. Il calciatore, che si è sempre professato innocente, ha fatto ricorso e il nuovo processo è previsto a novembre.

Il calciatore ha continuato ad allenarsi con il Genoa, senza però essere convocato per gare ufficiali. La mossa di mercato non è stata gradita dai tifosi della Reggiana, secondo quanto riporta l’Ansa i tifosi hanno annunciano di voler restituire l’abbonamento, in più si sono verificate prese di posizione negative anche da parte di politici e sindacati.