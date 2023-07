Massara subito in gioco: è in trattativa con un altro club di Serie A

CalcioWeb

Frederic Massara è reduce dal doloroso addio al Milan. Il dirigente è stato silurato insieme a Paolo Maldini e la doppia scelta del club rossonero ha fatto molto discutere. Adesso Massara potrebbe rimettersi subito in gioco in un’altra squadra del campionato di Serie A.

Frederic Massara è un dirigente sportivo classe 1968, ex calciatore e allenatore. Di ruolo attaccante, nel corso della carriera da calciatore ha indossato tante maglie: Torino, Pavia, Pescara, Fidelis Andria, Palermo, Arezzo, Moncalieri, Tivoli, Francavilla e Montesilvano. Poi la breve carriera da allenatore come vice di Benevento, Pescara e Martina Calcio 1947 SSD. Poi ha intrapreso la carriera da dirigente, nel ruolo di collaboratore di Walter Sabatini prima al Palermo e poi alla Roma. Nel 2019 il passaggio al Milan.

La nuova squadra di Massara

Secondo le ultime notizie Frederic Massara è pronto a rimettersi in gioco in un’altra squadra del campionato di Serie A, il Napoli campione d’Italia. E’ infatti in contatto con il Napoli come sostituto di Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus.

L’arrivo di Massara è stato sponsorizzato anche dal nuovo allenatore azzurro Rudi Garcia. Il primo contatto è stato positivo e la decisione delle parti è stata quella di riaggiornarsi a breve. Una risposta definitiva è attesa a stretto giro di posta.