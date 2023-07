Messi, la presentazione all’Inter Miami è in grande stile: tifosi in delirio | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Presentazione in grande stile per Leo Messi da nuovo calciatore dell’Inter Miami. I forti temporali hanno ritardato di un’ora la presentazione ufficiale, poi il campione argentino è stato accolto da migliaia di fan in delirio. La ‘Pulce’ ha rinunciato ai milioni dell’Arabia Saudita e l’attesa per l’esordio in MLS è altissima.

Sul palco, il calciatore ex Barcellona e Psg, ha mostrato al pubblico la sua nuova maglia numero 10 accanto alla moglie Antonella che indossava un abito rosa, il colore dell’Inter Miami. L’esordio dell’argentino con la nuova maglia potrebbe verificarsi nella giornata di venerdì contro la squadra messicana del Cruz Azul nella nuova Leagues Cup.

L’allenatore Gerardo Martino ha comunque invitato alla “pazienza. Guardiamo al futuro con la speranza che il miglior giocatore del mondo giocherà per la nostra squadra, ma anche con la pazienza che dobbiamo avere affinché possa raggiungere una buona forma fisica e possa giocare al momento giusto”.

Bienvenido a nuestra familia💗🖤 pic.twitter.com/k7VOSGo1lv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023