Milan, 3 calciatori esclusi dalla tournée e sul mercato | NOMI e DETTAGLI

Il Milan è una delle squadre più attive sul fronte calciomercato e la dirigenza si è scatenata dopo la cessione di Tonali al Newcastle. Le mosse in entrata sono state interessanti, in particolar modo si sono registrati gli arrivi di Loftus-Cheek e Reijnders a centrocampo e Pulisic in attacco.

Il club rossonero continua la ricerca ad un vice-Giroud, ma prima dovrà cedere i calciatori in esubero. Sono tre i giocarori con la valigia in mano e le ultime indicazioni sono arrivate dai convocati di Stefano Pioli per la prossima tournée statunitense. Nell’elenco non risultato tre calciatori: Divock Origi, Ballo-Touré e Ante Rebic.

Il motivo è sicuramente legato al mercato. Il terzino è ancora in trattativa con Bologna e Nizza ma l’intesa non è stata raggiunta. Anche le trattative per i due attaccanti sono al momento bloccate.