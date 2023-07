Milan, altro che Frattesi: 4 nomi per il centrocampo, doppio colpo per Pioli

CalcioWeb

Il Milan ha provato a sondare il terreno per Frattesi seppur consapevole di essere arrivato abbastanza in ritardo nella corsa al centrocampista del Sassuolo. La proposta ai neroverdi sarebbe stata sulla base di 20 milioni più le eventuali contropartite di Colombo o Pobega, ma i margini per avanzare nella trattativa erano minimi. Il calciatore si era già promesso all’Inter che aspettava solo la chiusura della telenovela Brozovic per l’affondo decisivo.

I veri obiettivi per il centrocampo dei rossoneri sono altri. Quattro i profili più interessanti fra quelli affiancati in questi primi giorni di mercato al Milan che vuole occupare lo slot di terzo centrocampista/centrocampista di scorta (quello rimasto vuoto dall’addio di Kessiè, per intenderci) ma che deve fare i conti anche con l’assenza di Ismael Bennacer almeno fino a novembre.

Tijani Reijnders in pole

Il nome più caldo è quello di Tijani Reijnders, centrocampista dell’AZ Alkmaar entrato, di recente, nel giro della Nazionale Olandese. I 25 anni da compiere e l’assenza di grandi esperienza al di fuori dell’Eredivisie, hanno fatto sorgere qualche dubbio fra i tifosi, ma la squadra di mercato rossonera è rimasta piacevolmente colpita dalla duttilità tattica del centrocampista (nato regista e arretrato fino alla mediana) e dal suo mix di qualità fisiche e tecniche. L’AZ chiede circa 20 milioni, la prima offerta dei rossoneri è stata di 15, possibile chiusura sui 19.

Yunus Musah

L’altro nome caldo per la mediana è quello di Yunus Musah, centrocampista del Valencia nato a New York ma vissuto a Castel Franco Veneto e in possesso di passaporto comunitario. Il giocatore ha dato l’ok, i rossoneri sono disposti a investire 20 milioni, il Valencia però prende tempo sperando di coinvolgere qualche altra squadra in un’asta al rialzo.

Gli altri profili

Fra i tanti nomi accostati ai rossoneri per la mediana ci sono anche Florentino Luis del Benfica e Ryan Gravenberch del Bayern Monaco. Due potenziali wonderkid, ma anche due trattative piuttosto fredde fin qui.

Per il primo, vecchio pallino già della passata stagione, servono almeno 35 milioni. Il secondo ha chiesto di giocare di più, ma difficilmente il Bayern Monaco vorrà privarsi di un calciatore dall’ottimo potenziale che però, va detto, ha utilizzato poco. Anche qui il costo sarebbe intorno ai 30-35 milioni.