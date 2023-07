Milan, chi è Antonio D’Ottavio: il nuovo direttore sportivo rossonero

CalcioWeb

Continua la fase di ricostruzione in casa Milan dopo gli addii di Maldini e Massara. La dirigenza continua a muoversi senza sosta sul fronte calciomercato, nel frattempo è stato nominato il nuovo direttore sportivo del club rossonero. Si tratta di Antonio D’Ottavio, responsabile scouting del settore giovanile.

Il classe 1982 è arrivato al Milan nel 2017 dopo le esperienze, sempre nello scouting, con Torino, Sunderland e Inter. Si tratta di un uomo di fiducia di Moncada ed entrerà a far parte della squadra rossonera sul fronte mercato: non sarà un vero e proprio ds che si muove in autonomia, ma agirà all’interno di un team.

Non è un nome nuovo nell’ambiente rossonero. Arrivato al Milan nel 2017 all’interno dello staff di Massimiliano Mirabelli, entra a far parte dello staff di Geoffrey Moncada diventando col tempo il suo braccio destro. Adesso questo nuovo ruolo con maggiori poteri e prospettive interessanti.