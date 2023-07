Milan, che fine ha fatto Kamada? Pronto lo sgarbo dalla Serie A

CalcioWeb

È stato il primo giocatore bloccato dal Milan , c’erano ancora Maldini e Massara, forse proprio per questo non è un caso che non sia ancora arrivato. Daichi Kamada è in stand-by da circa un mese. Ha l’accordo con i rossoneri che, nei piani originali, gli avrebbero voluto offrire il posto da trequartista titolare lasciato libero da Brahim Diaz, ma la situazione, al 5 di luglio, non si è ancora sbloccata.

Nodo extracomunitari

Dopo aver chiuso per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese proveniente dal Chelsea, il Milan ha disponibile un solo slot per tesserare un calciatore extracomunitario. I rossoneri stanno valutando con attenzione un altro profilo non comunitario per il quale la trattativa potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di Yacine Adli come contropartita.

In quel caso per Kamada non ci sarebbe più spazio e, salvo il rilancio per Pulisic da adattare sulla trequarti, potrebbe venire meno il modulo con il trequartista in favore di un centrocampista in più. Da leggere anche in quest’ottica la volontà dei rossoneri di acquistare due centrocampisti oltre Loftus-Cheek.

L’interesse della Roma

In caso di mancato accordo con il Milan, Kamada potrebbe comunque arrivare in Serie A. Le sue qualità tecniche e l’arrivo a parametro zero fanno gola a diverse squadre, fra le quali ci sarebbe anche la Roma. Seppur da Trigoria sia arrivata una smentita, “Il Messaggero” ha indicato il nome del trequartista giapponese nella lista degli obiettivi segnalati da Josè Mourinho, grande estimatore di Kamada.