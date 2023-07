Milan-Torino, trattativa avviata per uno scambio pazzo

CalcioWeb

E’ pronta a scatenarsi un’altra giornata molto importante sul fronte del calciomercato. Una squadra molto attiva è il Milan di Stefano Pioli, reduce dalla cessione di Tonali al Newcastle. In entrata si sono registrati innesti molto importanti, da Loftus-Cheek per il centrocampo a Pulisic per l’attacco.

Il prossimo innesto potrebbe essere Tijjani Reijnders dell’AZ, il Milan ha presentato un’offerta di 19 milioni di euro più 4 di bonus e la risposta del club olandese è attesa a stretto giro di posta. Il club rossonero è sempre più indirizzato al passaggio al 4-3-3 ed è pronta ad entrare nel vivo la trattativa per uno scambio con il Torino.

L’operazione Torino-Milan, trattativa avviata per uno scambio

Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra Torino e Milan per sbloccare una trattativa interessante: lo scambio Singo-Messias più un leggero conguaglio a favore del club granata. I rossoneri sono alla ricerca anche di un terzino destro e il calciatore del Torino è in cima alla lista.

Singo è un calciatore ivoriano classe 2000 con importanti margini di miglioramento. E’ un terzino con spiccate doti atletiche, forza fisica e velocità. E’ in grado di partecipare anche alla manovra offensiva e nell’ultima stagione è migliorato moltissimo anche in zona difensiva. Dopo la prima esperienza nelle giovanili del Denguélé, l’arrivo in Italia proprio al Torino.

Pronto a fare percorso inverso Junior Messias, una delle rivelazioni ma condizionato nell’ultima stagione da qualche problema fisico di troppo. E’ un jolly dal punto di vista tattico per la capacità di giocare in diversi ruoli del reparto avanzato. Le prime esperienze della carriera sono state con Casale, Chieri, Gozzano, poi la consacrazione al Crotone. Si mette in mostra con un rendimento di altissimo livello, poi la conferma in un top club come il Milan. Adesso potrebbe mettersi a disposizione di Juric.